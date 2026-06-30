Σε προχωρημενες επαφές με Μπαμπό Ντιαμπί η Πάφος

Μια ανάσα από την τέταρτη της μεταγραφή φαίνεται πως είναι η Πάφος, όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες. Ο Μπαμπό Ντιαμπί είναι σε προχωρημένες επαφές με τους γαλάζιους και σύντομα αναμένονται εξελίξεις!

Πρόκειται για 28χρονο Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό ο οποίος ανήκει στην Έλτσε μέχρι τον Μάιο του 2027. Μεταξύ άλλων, αγωνίστηκε σε Σαμπντόρια, Μάντοβα, Τζιρόβα Β’, Λόκερεν, Μπάρνσλεϊ, Πρέστον, Σέφιλντ, Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Έλτσε και Γρανάδα.

Η καριέρα του πέρασε από δύσκολες στιγμές, καθώς από το 2020 μέχρι το 2022 τέθηκε εκτός δράσης λόγω τιμωρίας. Συγκεκριμένα, βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία κι έτσι αποκλείστηκε από κάθε αθλητική δραστηριότητα!