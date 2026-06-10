Εξέλιξη με Čavlina στην Πάφο
ΓΗΠΕΔΟ
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Αποχωρεί ο προπονητής της τερματοφυλάκων από την ομάδα
Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Προπονητή Τερματοφυλάκων, Silvije Čavlina. Ο Silvije εντάχθηκε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2023 και αποτέλεσε σημαντικό μέλος του τεχνικού επιτελείου κατά τη διάρκεια μίας από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Ευχαριστούμε θερμά τον Silvije για την προσφορά, τη σκληρή δουλειά και τη συμβολή του στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ευτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας.