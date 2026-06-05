Ορθάνοικτο παραμένει το κεφάλαιο «Σα Πίντο» στην Πάφο. Οι γαλάζιοι βρίσκονται σε επαφές τόσο με τον Πορτογάλο τεχνικό, ωστόσο δεν έχει προκύψει κάποια απόφαση και ως κατ’ επέκταση κατάληξη.

Ο Χριστόφορος Ματθαίου παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις επαφές.

Αναλυτικά: «Τις τελευταίες μέρες η διοίκηση και η επιτροπή προγραμματισμού δουλεύουν σε αυτά τα θέματα. Περιμένουμε κι εμείς εδώ τον άσπρο καπνό. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, όμως, το τι θα βγάλουν οι συναντήσεις.

Είναι σημαντικό, όσο πιο σύντομα ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή τόσο το καλύτερο, γιατί θα έχει περισσότερο χρόνο η ομάδα, για να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμη».

Αρχικά φαινόταν ότι δεν θα συνεχιζόταν η συνεργασία με τον Ρικάρντο Σα Πίντο, ίσως να έχει αλλάξει κάτι;

«Δεν ξέρω από πηγάζουν οι πληροφορίες, δεν ξέρω γιατί είπαν ότι δεν θα συνεχίσει ο προπονητής ή τι τους έκανε ν’ αλλάξουν και να λένε ότι θα συνεχίσει. Περιμένουμε την τελική απόφαση. Δεν μπορώ να πω αν οι πιθανότητες είναι υπέρ ή κατά του Σα Πίντο».

Για το ενδεχόμενο τιμωρίας του προπονητή και αν παίζει κάποιο ρόλο στην απόφαση: «Δεν νομίζω να έκανε κάτι άσχημο για να συζητάμε για μεγάλη τιμωρία».