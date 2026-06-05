Ο Καρβαχάλ συμφώνησε με τον Φάμπρεγας και πάει στην Κόμο

Μετά από 13 χρόνια επιτυχιών και τίτλων ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχωρεί στο τέλος του μήνα από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 34χρονος Μαδριλένος δεξιός μπακ, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca», δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» μετά από μια δύσκολη σεζόν, στην οποία έχασε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα μετά από προβλήματα τραυματισμών.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Καρβαχάλ μίλησε με τον Σεσκ Φάμπρεγας, που οδήγησε την Κόμο στη συμμετοχή της στο Champions League, και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Ντάνι Καρβαχάλ, με έξι τίτλους Champions League στο ενεργητικό του, εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ, τη «La Fábrica», πριν από 24 χρόνια και αποχωρεί έχοντας κερδίσει συνολικά 27 τίτλους με τη φανέλα των «μπλάνκος».