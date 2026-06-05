Αλλάζει πάλι την είσοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο για το Μουντιάλ η FIFA

Η FIFA θέλει να κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακή και πρωτόγνωρη την εμπειρία της εισόδου των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο πριν από κάθε αναμέτρηση στο φετινό Μουντιάλ.

Η απόφαση να μην επαναληφθεί ό,τι είδαμε το περασμένο καλοκαίρι με τους παίκτες που περνούσαν στο γήπεδο ένας - ένας σε μια κινηματογραφικού τύπου είσοδο, ήταν εύκολη και πλέον υπάρχουν νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Όπως μεταφέρεται, στόχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι να γίνεται αντιληπτή η αίσθηση της ενότητας για την κάθε διαφορετική εθνική ομάδα και να μη βρίσκεται στο επίκεντρο μονάχα η 11άδα που θα βρίσκεται στο χορτάρι στην πρώτη σέντρα.

Όλα τα μέλη της αποστολής θα παίρνουν θέση αριστερά και δεξιά στον κύκλο της σέντρας και καθώς στέκονται εκεί, θα γίνεται η ανάκρουση του κάθε εθνικού ύμνου, όπως επίσης θ' ανακοινώνονται και τα 11 ονόματα που θα ξεκινούν στο ματς.