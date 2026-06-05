Μπενφίκα: «Κάθε κίνηση της Ρεάλ για τον Μουρίνιο απαιτεί πληρωμή της ρήτρας των 15 εκατ. ευρώ»

Η Μπενφίκα ανακοίνωσε την Πέμπτη (4/6) ότι οποιαδήποτε κίνηση του υποψηφίου προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, για την πρόσληψη του Ζοζέ Μουρίνιο ως προπονητή της «βασίλισσας», θα απαιτήσει την καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης του.

Mε ανακοίνωσή της προς τη ρυθμιστική αρχή της πορτογαλικής κεφαλαιαγοράς (CMVM), η Μπενφίκα ανέφερε ότι ο Πέρεθ έχει δηλώσει, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης στις 7 Ιουνίου, τη «σταθερή πρόθεσή» του να προσλάβει τον Μουρίνιο σε περίπτωση επανεκλογής του.

«Σε περίπτωση που προκύψει αυτό το ενδεχόμενο, η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί έναντι ποσού 15.000.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στη ρήτρα αποδέσμευσης του ισχύοντος συμβολαίου εργασίας στον αθλητικό τομέα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Μπενφίκα.

Ο Μουρίνιο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα έως τον Ιούνιο του 2027, ενώ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Μπενφίκα του έχει ήδη προτείνει την ανανέωσή του.