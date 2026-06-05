Επικό ποστάρισμα του Ηρακλή για Ιραόλα

Η Λίβερπουλ μπήκε πλέον σε νέα εποχή, ανακοινώνοντας πριν από λίγα 24ωρα την πρόσληψη του Άντονι Ιραόλα για την τεχνική της ηγεσία, με τον Ισπανό τεχνικό να παρουσιάζεται και να ποζάρει με το κασκόλ της ομάδας μέσα στο «Άνφιλντ».

Η συγκεκριμένη κίνηση, σχολιάστηκε από τον Ηρακλή με τον πλέον ευφάνταστο τρόπο. Στην επίσημη σελίδα του «Γηραιού» στο Instagram, έγινε μια... επική ανάρτηση, με τον Ιραόλα να γίνεται... «HΡΑ ΟΛΕ», από το σύνθημα των οπαδών της ομάδας, ενώ το κασκόλ της Λίβερπουλ, μετατράπηκε από ερυθρόλευκο σε κυανόλευκο, συνοδευόμενο, από το έμβλημα του ιστορικού συλλόγου της Θεσσαλονίκης!