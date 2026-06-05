Σε στάση αναμονής βρίσκεται η Ομόνοια, όσον αφορά στα ανοικτά κεφάλαια που υπάρχουν. Ο λόγος για τον Άλφα Ντιουνκού και τον Γουίλι Σεμέδο. Αμφότεροι βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα για ανανέωση, ωστόσο αποτελούν διαφορετικές περιπτώσεις.

Ο πρώτος βρίσκεται σε επαφές με την διοίκηση, δεν έχει προκύψει κάποια συμφωνία ή ναυάγιο, ωστόσο η ομάδα προγραμματισμού αξιολογεί επιπλέον επιλογές ώστε να είναι έτοιμη σε κάθε ενδεχόμενο.

Ο Σεμέδο απολαμβάνει τις στιγμές πριν την έναρξη του Μουντιάλ, έχει στα χέρια του πρόταση από το «τριφύλλι» όμως δεν είναι κεφάλαιο που θα κλείσει άμεσα. Η Ομόνοια είναι διατεθειμένη να περιμένει την απόφαση του για εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ και ο ίδιος δεν θέλει να το… παρατραβήξει, σεβόμενος την ομάδα που τον… εκτόξευσε.

Απ’ εκεί και πέρα, όλοι οι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν τις διακοπές τους και οι όποιες επαφές για επέκταση βρίσκονται στον «πάγο». Υπενθυμίζουμε πως η διοίκηση άνοιξε ήδη δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Μαέ για επέκταση, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027.

Τέλος, ο Κίτσος -ο οποίος επέκτεινε χθες το συμβόλαιο του μέχρι το 2029- ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Στον επόμενο μήνα θα μπορούν να λεχθούν περισσότερα με σιγουριά, όσον αφορά στην περίοδο επιστροφής του. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις κάνουν λόγο για Δεκέμβριο του 2026.