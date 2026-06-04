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Επίσημα παρελθόν και ο Πηλέας από την Πάφο

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημα παρελθόν και ο Πηλέας από την Πάφο

Παρελθόν από την Πάφο μετά από μια διετία αποτελεί ο Κώστας Πηλέας, όντας ο πέμπτος ποδοσφαιριστής του οποίου η αποχώρηση ανακοινώνεται εντός της ημέρας (4/6) μετά τους Όντεφαλκ, Μίμοβιτς, Σίλβα και Παπαδούδη.

Ο 27χρονος διεθνής ακραίος μπακ, ο οποίος αποχωρεί με απολογισμό 65 εμφανίσεις, ένα γκολ και τρεις ασίστ, αποχωρεί με τη λήξη του συμβολαίου του και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ένταξή του στην ΑΕΚ με την οποία φέρεται να έχει συμφωνήσει.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κώστα Πηλέα, μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Ο Κώστας εντάχθηκε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024 και αποτέλεσε σημαντικό μέλος μιας από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια των δύο αγωνιστικών περιόδων που φόρεσε τη φανέλα της ΠΑΦΟΣ FC, κατέγραψε περισσότερες από 60 επίσημες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, εκπροσωπώντας επάξια τα χρώματα της ομάδας τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και τη δέσμευσή του καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC του εύχεται κάθε επιτυχία, υγεία και ευτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του. Σε ευχαριστούμε, Κώστα, και καλή συνέχεια! 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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