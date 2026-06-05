Μπερνάρντο Σίλβα: «Θέλω μια νέα πρόκληση»

Ο Μπερνάρντο Σίλβα μίλησε για τη νέα πρόκληση που θέλει για την καριέρα του, μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι.

Για τον 32χρονο ποδοσφαιριστή έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Σίλβα, να τονίζει ότι θέλει μια διαφορετική πρόκληση σε μια άλλη ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός: «Θέλω μια νέα πρόκληση. Κατέκτησα τα πάντα με τη Σίτι και τώρα θέλω μια διαφορετική πρόκληση σε μια άλλη ομάδα. Είναι δύσκολο να αφήσω μια ομάδα που αγάπησα τόσο πολύ, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και η ζωή. Όλα έχουν ένα τέλος».