Άιτινγκ: «Είναι πολύ ωραίο το πως έχει διοργανώσει η Ομόνοια όλο αυτό» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κάρελ Άιτινγκ έδωσε το παρών του στο τουρνουά της ακαδημίας της Ομόνοιας και παρέθεσε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι των πρασίνων.

Αναλυτικά: «Είναι πολύ καλό, είναι καταπληκτικό. Βλέπεις τα παιδιά όλων των ηλικιών, τους γονείς, τις οικογένειες. Είναι τέλειο και είναι πολύ ωραίο το πως έχει διοργανώσει η Ομόνοια όλο αυτό. Όλη μου τη ζωή ήμουν σε τέτοιες εκδηλώσεις, τουρνουά, πολλούς αγώνες. Μπορείς να δεις τον ενθουσιασμό των παιδιών που αγωνίζονται, όπως επίσης και το άγχος που αγωνίζονται γιατί θέλουν να κερδίσουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που το βλέπω αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να διασκεδάζεις και να γίνεσαι καλύτερος. Να θες να γίνεις καλύτερος επειδή σου αρέσει και όχι γιατί πρέπει».