Στην Αγγλία για να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

Στην πίστα του Brands Hatch (Indy Circuit) στη Μεγάλη Βρετανία, το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου, μεταφέρεται η δράση για τον τρίτο αγώνα του NASCAR EURO SERIES 2026, με τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή να θέλει να δώσει συνέχεια στα απόλυτα θετικά αποτελέσματα που είχε πετύχει στον προηγούμενο αγώνα, στην πίστα «Paul Ricard» της Γαλλίας.

Ο Κύπριος οδηγός, που βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στην OPEN κατηγορία, συμμετέχοντας παράλληλα και στην κατηγορία V8GP, θα επιδιώξει να κάνει ακόμη έναν καλό αγώνα προκειμένου να μαζέψει και πάλι αρκετούς βαθμούς που θα τον φέρουν πιο κοντά στον στόχο του πρωταθλήματος.

«Όλα είναι έτοιμα, μετά τη Γαλλία δουλέψαμε ακόμη περισσότερο με την ομάδα και είμαι σίγουρος ότι όλα θα έρθουν όπως πρέπει» δηλώνει ο οδηγός της Speedhouse και προσθέτει ότι: «στόχος φυσικά είναι οι νίκες και να καλύψουμε τη διαφορά που υπάρχει από τον πρωτοπόρο».

Στην μικρότερη πίστα

Η πίστα Brand Hatch είναι η μικρότερη του πρωταθλήματος, με έξι στροφές. Ο κάθε γύρος καλύπτεται σε 1,929χλμ. Στην κατηγορία OPEN οι συμμετέχοντες να κληθούν να κάνουν 31 γύρους σε κάθε αγώνα, ενώ στην κατηγορία V8GP θα γίνουν 38 γύροι ανά αγώνα. Νοουμένου ότι ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής αγωνίζεται και στις δυο κατηγορίες, το Σαββατοκύριακο θα καλύψει συνολικά 267,50χλμ.

Στην Αγγλία ο Τζιωρτζής είχε εξαιρετικά αποτελέσματα στο παρελθόν, όπως οι δυο πρωτιές που είχε το 2023, όταν αγωνιζόταν στην κατηγορία EURO NASCAR 2.

Στα του προγράμματος, το πρωινό του Σαββάτου (06/06) θα γίνουν τα προκριματικά και η superpole, πρώτα της V8GP κι έπειτα της OPEN. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας είναι προγραμματισμένος ο πρώτος αγώνας της V8GP και το απόγευμα της OPEN, ενώ την Κυριακή (07/06) θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες στις δύο κατηγορίες.

Η προσπάθεια του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή το Σαββατοκύριακο θα προβληθεί τηλεοπτικά από τη Cytavision.

Πλατινένιος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η εταιρεία Capital.com, ενώ την προσπάθεια του στηρίζουν και οι χορηγοί του ISX Financial, Paidby, Cytavision καθώς και οι υποστηρικτές του: Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway,Serenity Boutique Houses και το Sana Hiltonia.