Από το Δασάκι στη Λάρνακα και επίσημα ο Αντερέγκεν!

Υπήρχε… καπνός, άρα και φωτιά!

Από το Δασάκι μετακινείται στην «Αρένα» ο Νίκολας Αντερέγκεν. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την έναρξη συνεργασίας με τον Αργεντινό, διάρκειας δύο χρόνων.

Αναλυτικά: «Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Aργεντινού επιθετικού Nicolas Andereggen για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια.

Ο Νicolas Andereggen τις δύο τελευταίες σεζόν αγωνιζόταν στον Εθνικό Άχνας, με τον οποίο συμπλήρωσε 66 συμμετοχές και σκόραρε 25 γκολ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Union Santa Fe (36 συμμετοχές, 2 γκολ με την 1η και την 2η ομάδα). Στην συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ελβετία με την FC Zurich (19 συμμετοχές, 1 γκολ με την 1η και την 2η ομάδα), στην πατρίδα του με την CA Alvarado (2 συμμετοχές) και στην Ελλάδα με τον ΟΦ Ιεράπετρας (37 συμμετοχές, 15 γκολ). Ακολούθησε η θητεία του στην Κηφισιά (37 συμμετοχές, 3 γκολ).

H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία».