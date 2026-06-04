Τρίτη αποχώρηση σε λίγες ώρες από την Πάφο

Άλλος ένας ποδοσφαιριστής αποτελεί παρελθόν από την Πάφο.

Ο λόγος για τον Ντάνι Σίλβα, ο δανεισμός του οποίου από τη Μίντιλαντ στην παφιακή ομάδα έχει ολοκληρωθεί.

Η ανακοίνωση αποχώρησης του Πορτογάλου μέσου, ο οποίος από τον Ιανουάριο όταν αφίχθη στο νησί μας κατέγραψε 17 συμμετοχές, είναι η τρίτη εντός λίγων ωρών από την Πάφο, καθώς προηγήθηκαν τα «αντίο» σε Όντεφαλκ και Μίμοβιτς.

Η ανακοίνωση της Πάφου:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση του δανεισμού του Dani Silva, καθώς ο Πορτογάλος μέσος επιστρέφει στην FC Midtjylland.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΠΑΦΟΣ FC, πρόσφερε ποιότητα, ηρεμία και εμπειρία στη μεσαία γραμμή της ομάδας μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της σεζόν. Ο επαγγελματισμός, η αφοσίωση και η νοοτροπία νικητή που τον χαρακτήριζαν τον κατέστησαν ένα πολύτιμο μέλος του συνόλου μας.

Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC του εύχεται κάθε επιτυχία, υγεία και ευτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του.

Σε ευχαριστούμε, Dani, και καλή συνέχεια!»