Χωρίς Σλούκα και στον δεύτερο τελικό ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του αρχηγού του, Κώστα Σλούκα και στον δεύτερο τελικό της φετινής Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, απόψε (21:00), στο Telekom Center Athens.

Η απόφαση για τον captain του «τριφυλλιού» βγήκε και τον καθιστά ανέτοιμο για τη δεύτερη μεγάλη «μάχη» κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο πόδι, συνεπώς δεν μπορεί να τον υπολογίζει ο Εργκίν Αταμάν.

Σε ό,τι αφορά στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, η δική του συμμετοχή στο Game 2 των τελικών θα κριθεί τελευταία στιγμή...