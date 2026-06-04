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Ανακοινώθηκε το τέλος και με τον Μίμοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοινώθηκε το τέλος και με τον Μίμοβιτς

Ολοκληρώθηκε άλλος ένας δανεισμός στους κυπελλούχους

Μετά τον Βίλμερ Όντεφαλκ η Πάφος FC ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της και με τον Μίμοβιτς, ο οποίος ήταν δανεικός από τη Φενέρμπαχτε.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση του δανεισμού του Ognjen Mimović, καθώς ο Σέρβος διεθνής επιστρέφει στη Fenerbahçe SK.

Ο Ognjen εντάχθηκε στην ομάδα μας κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2025/26 και γρήγορα καθιερώθηκε ως ένα σημαντικό μέλος του συνόλου μας. Με την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την αγωνιστικότητά του, συνέβαλε ουσιαστικά στις επιτυχίες της ομάδας.

Η αφοσίωση και ο χαρακτήρας του κέρδισαν τον σεβασμό όλων μέσα στην ομάδα.

Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά και τον επαγγελματισμό που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας.

Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC του εύχεται κάθε επιτυχία, υγεία και ευτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του.

Σε ευχαριστούμε, Ognjen, και καλή συνέχεια!

 

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