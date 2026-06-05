Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Συνεχίζεται απόψε στις 21:00 η μάχη του τίτλου της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της καλαθόσφαιρας.

Η νίκη της ομάδας του Αταμάν που θέλει να κάνει το 1-1 στις νίκες, προσφέρεται σε απόδοση 1.75 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στη κανονική διάρκεια στα 10.50 και η επικράτηση της ομάδας του Μπαρτζώκα στα 2.15.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να πετύχει ο ο Sasha Vezenkov 21 πόντους και άνω προσφέρεται στα 2.50 και το να πετύχει ο Cedi Osman τουλάχιστον 17 πόντους επίσης στα 2.50.

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Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να πετύχει ο Evan Fournier 17 πόντους και άνω και να έχει ο Kendrick Nunn τουλάχιστον 3 εύστοχα τρίποντα αποτιμάται στα 6.00 και ο συνδυασμός να πετύχει ο Nigel Hayes-Davis δύο εύστοχα τρίποντα και άνω και να έχει ο Nikola Milutinov 9 ριμπάουντ και άνω στα 5.80.

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