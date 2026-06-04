Τέλος ο Όντεφαλκ από την Πάφο

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση του δανεισμού του Wilmer Odefalk, καθώς ο Σουηδός μέσος επιστρέφει στην ομάδα στην οποία ανήκει, την IF Brommapojkarna, μετά τη λήξη της συμφωνίας δανεισμού του.Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Wilmer αποτέλεσε ένα πολύτιμο μέλος του συνόλου μας, προσφέροντας επαγγελματισμό, αφοσίωση και σκληρή δουλειά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα. Η ποιότητα, ο χαρακτήρας και η εργατικότητά του συνέβαλαν σημαντικά στην καθημερινότητα και την αγωνιστική πορεία του συλλόγου.Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά του και για τον επαγγελματισμό που επέδειξε καθημερινά ως ποδοσφαιριστής της ομάδας μας.Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC του εύχεται κάθε επιτυχία, υγεία και ευτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του.Σε ευχαριστούμε, Wilmer, και καλή συνέχεια!