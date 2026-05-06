Δεν… έληξε ο συναγερμός με Μπρούνο

Δεν έχει… λήξει ο συναγερμός για τον Μπρούνο στην Πάφο.

Ο ποδοσφαιριστής των γαλάζιων έγινε αναγκαστική αλλαγή από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα και αμέσως προέκυψε μεγάλη ανησυχία.

Ο 31χρονος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ωστόσο οι ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές, ενόψει του τελικού κυπέλλου με την ομάδα της Λεμεσού (29/05).

Ο Μπρούνο αποτελεί βασικό γρανάζι για την Πάφο και ενδεχόμενη απουσία του θα προκαλέσει μεγάλό… πονοκέφαλο στον Σα Πίντο. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με την σοβαρότητα του προβλήματος αλλά και το διάστημα απουσίας του.