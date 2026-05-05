Ιστορικός... Βλαντ Ντράγκομιρ στην Πάφο!

Ο Βλαντ Ντράγκομιρ συμπλήρωσε 200 συμμετοχές και θα τιμηθεί από τους περσινούς πρωταθλητές πριν τον αγώνα με την Ομόνοια.

Αναλυτικά:

200 συμμετοχές.

Ένα ρεκόρ γραμμένο στην ιστορία.

Ένας ποδοσφαιριστής ηγέτης, σύμβολο, πυλώνας του συλλόγου και της κοινότητάς μας.

Σε αναγνώριση αυτού του επιτεύγματος, η Πάφος FC θα τιμήσει τον Vlad Dragomir πριν από τη σέντρα του αυριανού αγώνα με την Ομόνοια.

Καλούμε τον κόσμο της ομάδας να δώσει δυναμικό «παρών» και να τον τιμήσει μαζί μας.