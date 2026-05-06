Τα δεδομένα με τη νότια ενόψει της απονομής του πρωταθλήματος

Συνεχίζονται οι διεργασίες από την πλευρά της Ομόνοιας για την παραχώρηση της νότιας, ενόψει του αγώνα της Κυριακής (10/05) με την ΑΕΚ, όπου θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου στους πρωταθλητές.

Οι φίλοι των πρασίνων εξάντλησαν σε λιγότερο από τρεις ώρες τα εισιτήρια που τους αναλογούν για τις τρεις κερκίδες, όμως… αποδείχτηκαν λίγα. Η διοίκηση των πρασίνων είναι σε συνεχείς επαφές τόσο με την ΑΕΚ όσο και με την Αστυνομία, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα νεότερα θα προκύψουν αύριο (07/05).

Υπενθυμίζουμε πως για τις Αρχές θεωρείται υψηλής επικινδυνότητας το παιχνίδι και η παρουσία των δύο πλευρών στην ίδια κερκίδα, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Βέβαια, τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί με σιγουριά.