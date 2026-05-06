Τα δεδομένα με τη νότια ενόψει της απονομής του πρωταθλήματος
Η διοίκηση των πρασίνων είναι σε συνεχείς επαφές τόσο με την ΑΕΚ όσο και με την Αστυνομία
Συνεχίζονται οι διεργασίες από την πλευρά της Ομόνοιας για την παραχώρηση της νότιας, ενόψει του αγώνα της Κυριακής (10/05) με την ΑΕΚ, όπου θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου στους πρωταθλητές.
Οι φίλοι των πρασίνων εξάντλησαν σε λιγότερο από τρεις ώρες τα εισιτήρια που τους αναλογούν για τις τρεις κερκίδες, όμως… αποδείχτηκαν λίγα. Η διοίκηση των πρασίνων είναι σε συνεχείς επαφές τόσο με την ΑΕΚ όσο και με την Αστυνομία, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα νεότερα θα προκύψουν αύριο (07/05).
Υπενθυμίζουμε πως για τις Αρχές θεωρείται υψηλής επικινδυνότητας το παιχνίδι και η παρουσία των δύο πλευρών στην ίδια κερκίδα, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Βέβαια, τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί με σιγουριά.