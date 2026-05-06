Ομόνοια 29Μ: «Μία Γενική Συνέλευση που θα καθορίσει πολλά»

Ορίστηκε η Γενική Συνέλευση της Ομόνοιας 29Μ, όπου θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα αλλά και η επιστροφή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.

Αναλυτικά: «Από την ημέρα ίδρυσης του Σωματείου μας μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδες συνελεύσεις, κάποιες πολύ σημαντικές άλλες με λιγότερη σημασία.

Η ερχόμενη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 8 Ιουνίου θα καθορίσει πολλά, όχι μόνο για το τι θα πράξουμε την σεζόν 26-27, αλλά και πως θα προχωρήσει τα επόμενα χρόνια το Σωματείο μας. Για αυτό και η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες.

Για την Αυτοοργάνωση και την Λαοκρατία».