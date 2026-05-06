Αποστολή «Ευρώπη» στη Λάρνακα

Την ευκαιρία να κλειδώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και ταυτόχρονα να γίνει το ακλόνητο φαβορί για τη δεύτερη θέση έχει σήμερα ο Απόλλωνας, που αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην «AEK Αρένα» (19:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των πλέι οφ.

Μετά τη νίκη επί της Πάφου την περασμένη Κυριακή, οι κυανόλευκοι έπιασαν στη βαθμολογία την ομάδα της Λάρνακας και σήμερα με διπλό θα την προσπεράσουν. Το παιχνίδι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ωστόσο ο Ερνάν Λοσάδα έχει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές του πως θα φέρουν σε πέρας την αποστολή τους, ξεπερνώντας παράλληλα και την κούραση από τους συνεχόμενους αγώνες.

Μέχρι τον τελικό κυπέλλου (29 Μαΐου), ο Αργεντινός τεχνικός καλείται να κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση στο ρόστερ, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη στο μεγάλο ραντεβού. Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν απουσιάζουν ούτε σήμερα, με τους Μάρκες, Βούρο, Βέισμπεκ, Σπόλιαριτς και Ζμέρχαλ να μην υπολογίζονται.

Εν τη απουσία του Πορτογάλου άσου, το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει ο παίκτης που θα καλύψει το κενό στην κορυφή της επίθεσης. Το ένα σενάριο θέλει τον Άλι Γιούσεφ να εισέρχεται στην ενδεκάδα, ενώ δεν αποκλείεται θέση στην κορυφή να πάρει ο Τόμας ή ακόμη και να αρχίσει βασικός ο Ντουοντού.