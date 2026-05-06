«Η καρδιά του Ντιέγκο Μαραντόνα έδειξε ανεπαρκή φροντίδα και παρατεταμένη αγωνία»

Τα δεδομένα της νεκροψίας από την σχετική ανάλυση μετέφερε μέσω βιντεοδιάσκεψης ο Δρ. Φεντερίκο Κορασανίτι, ένας από τους υπεύθυνους της διαδικασίας, ο οποίος κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα.

«Υπήρχαν θρόμβοι μεταξύ των θαλάμων της καρδιάς, που εμφανίζονται σε περιόδους παρατεταμένης αγωνίας. Η παρουσία ασκίτη στην κοιλιακή χώρα δεν μπορεί να συμβεί ξαφνικά, επίσης. Είναι πρακτικά αδύνατο. Είναι ένα οίδημα που αναπτυσσόταν για αρκετό καιρό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Θυμίζουμε ότι επτά μέλη της ιατρικής ομάδας που φρόντισε τον αείμνηστο σούπερ σταρ του Αργεντίνικου ποδοσφαίρου τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του, δικάζονται εδώ και τρεις εβδομάδες στο Σαν Ισίδρο για πιθανή αμέλεια που συνέβαλε στον θάνατο του.

Ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου του 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι του σε μια ενοικιαζόμενη κατοικία για κατ’ οίκον νοσηλεία στο Τίγκρε, όπου ανάρρωνε από νευροχειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Το επίπεδο προσοχής που έλαβε, καθώς και ο ανεπαρκής ιατρικός εξοπλισμός στο σπίτι που νοίκιασε ο «Ντιεγκίτο» για την ανάρρωσή του, τέθηκαν επανειλημμένα κατά την διάρκεια της δίκης. Κάτι ανάλογο, μάλιστα, είχε συμβεί και στην προηγούμενη το 2025, η οποία είχε ακυρωθεί μετά από την εξαίρεση μίας εκ των δικαστών.