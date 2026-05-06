Πάλι ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο «Γ.Καραϊσκάκης», με απόλυτα γνώριμο Γερμανό ρέφερι το ΑΕΚ - ΠΑΟ

Έγιναν γνωστοί οι ορισμοί των διαιτητών των Playoffs για τις θέσεις 1-4

Έγιναν γνωστοί οι ορισμοί των διαιτητών των Playoffs για τις θέσεις 1-4 της Stoiximan Super League, όπως επίσης και για το κομμάτι 5-8, αλλά και για τα κρίσιμα Playouts.

Στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ θα βρεθεί ξανά ο Ισπανός, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ γι' ακόμα ένα τέτοιο ντέρμπι στο Φάληρο, έχοντας «σφυρίξει» άλλες δυο φορές το συγκεκριμένο ζευγάρι.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ματς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό θα βρεθεί ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς, που ήδη φέτος έχει έρθει τρεις φορές στην Ελλάδα για αναμετρήσεις της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής των Playofffs και της 7ης των Playouts:

Άρης-ΟΦΗ: Κόκκινος (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Κατόπης, VAR: Σιδηρόπουλος, Τσιμεντερίδης)

Βόλος-Λεβαδειακός: Γιουματζίδης (Κωνσταντίνου, Κομισοπούλου, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Φωτιάς)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Λόπεθ Μιρ, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Μουνουέρα, Γκαρθία)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός: Όσμερς (Σάαλ, Γκίντερ, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Ραφάλσκι, Χανσλμπάουερ)

Πανσερραϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Μάτσας, Πάτρας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Πολυχρόνης, Τσακαλίδης)

AEL Novibet-Αστέρας AKTOR: Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Χριστοδούλου, 4ος Μόσχου, VAR: Κατσικογιάννης, Ζαμπαλάς)

Ατρόμητος-Παναιτωλικός: Ματσούκας (Κολλιάκος, Μηνούδης, 4ος Κουκουλάς, VAR: Βεργέτης, Φωτιάς)

