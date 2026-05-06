Ο Αρτέτα στη σκέψη του τελικού, έτρεχε παντού και... εξαφάνισε τα όρια
Mπροστά από τον πάγκο του
Η Άρσεναλ βρίσκεται ξανά σε τελικό Champions League έπειτα από 20 χρόνια, καταφέρνοντας να επιβληθεί 1-0 της Ατλέτικο στη ρεβάνς του Λονδίνου, μια εβδομάδα μετά το 1-1 της Μαδρίτης.
Οι «κανονιέρηδες» χρειάστηκαν ένα γκολ του Σάκα στο 44' για να δώσουν πλεόν το «παρών» στη Βουδαπέστη στις 30 του μηνός και ο Μικέλ Αρτέτα μπροστά στη σκέψη της παρουσίας στην Puskas Arena... ξέφυγε.
Έτρεχε παντού, «έσβησε» παντελώς τα επιτρεπόμενα όρια κινήσεων και όλα αυτά υπό την ανοχή του τέταρτου διαιτητή.
Ο κόουτς των Λονδρέζων κάθε φορά που η μπάλα έφευγε σε πλάγιο άουτ την κυνηγούσε - προφανώς για να την κρατήσει λίγο παραπάνω και να «ροκανίσει» τον χρόνο - ενώ, έφτανε σε μη επιτρεπτά σημεία ώστε να δώσει οδηγίες, δίχως όμως να τον συνετίσει κάποιος...
Look at how insufferable Arteta is man trying to get the ball and time waste then literally almost running onto the pitch 🤦♂️ pic.twitter.com/UrgsNUgcSv— Danis (@DanisMCFC) May 5, 2026