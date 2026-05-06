Ο Αρτέτα στη σκέψη του τελικού, έτρεχε παντού και... εξαφάνισε τα όρια

Η Άρσεναλ βρίσκεται ξανά σε τελικό Champions League έπειτα από 20 χρόνια, καταφέρνοντας να επιβληθεί 1-0 της Ατλέτικο στη ρεβάνς του Λονδίνου, μια εβδομάδα μετά το 1-1 της Μαδρίτης.

Οι «κανονιέρηδες» χρειάστηκαν ένα γκολ του Σάκα στο 44' για να δώσουν πλεόν το «παρών» στη Βουδαπέστη στις 30 του μηνός και ο Μικέλ Αρτέτα μπροστά στη σκέψη της παρουσίας στην Puskas Arena... ξέφυγε.

Έτρεχε παντού, «έσβησε» παντελώς τα επιτρεπόμενα όρια κινήσεων και όλα αυτά υπό την ανοχή του τέταρτου διαιτητή.

Ο κόουτς των Λονδρέζων κάθε φορά που η μπάλα έφευγε σε πλάγιο άουτ την κυνηγούσε - προφανώς για να την κρατήσει λίγο παραπάνω και να «ροκανίσει» τον χρόνο - ενώ, έφτανε σε μη επιτρεπτά σημεία ώστε να δώσει οδηγίες, δίχως όμως να τον συνετίσει κάποιος...