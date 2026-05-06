«Έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον Παναγιώτου η Ράκοφ»

Άρχισαν τα… όργανα που αφορούν στο μεταγραφικό «μέτωπο»!

Χωρίς καλά καλά να ολοκληρωθεί η τρέχουσα σεζόν, δημοσιεύματα για ενδιαφέρον ομάδων για παίκτες που αγωνίζονται στο νησί, άρχισαν να εμφανίζονται. Αυτή τη φορά, την… τιμητική του έχει ο Νικόλας Παναγιώτου.

Ο εκ των βασικών της Ομόνοιας, βρίσκεται στο στόχαστρο της Ράκοφ, η οποία όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, ρώτησε και έμαθε περισσότερα στοιχεία για την περίπτωση του. Υπενθυμίζουμε πως προ ημερών το όνομα του 25χρονου αναφέρθηκε και σε ιταλικά ρεπορτάζ (Πίζα).

Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027 και έτσι η ομάδα της πρωτεύουσας έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Βέβαια, σημαντικό ρόλο να παίξει και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή, αν φτάσει πρόταση στα χέρια το