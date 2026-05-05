Όσο δεν κερδίζει, οι... άγνοιες παραμένουν

Είναι αλήθεια πως η εμφάνιση του β΄ μέρους, χαροποίησε τους φίλους της Πάφου, που είδαν πάθος και θέληση απέναντι στον Απόλλωνα. Δύο στοιχεία που απουσίαζαν στο διάστημα της οπισθοχώρησης και κράτησαν την ομάδα μακριά από την κορυφή, με αποτέλεσμα το βράδι του Σαββάτου να παραδώσει με κάθε επισημότητα το... στέμμα. Φυσικά δεν αποφεύχθηκε η ήττα στο ντεμπούτο του Ρικάρντο Σα Πίντο, που βάζει σε... έγνοιες όσον αφορά ευρωπαϊκό εισιτήριο αφού είναι στην 4η θέση και νιώθει την πίεση του ΑΠΟΕΛ.

Έχει μεν «μαξιλαράκι» το κύπελλο, όμως η αδυναμία να κερδίσει στα πλέι οφ, έχοντας δύο ήττες και τέσσερις ισοπαλίες, κρατάει άπαντες στην πρίζα. Είχε την επιθετικότητα εκείνη που συνηθίσαμε με Καρσέδο αλλά είχε χαθεί με Θελάδες. Είναι στο χέρι της πάντως να πάει στον τελικό κυπέλλου, με εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αρκεί να προσέξει μεσοαμυντικά, καθώς παραβιάστηκε η εστία στα οκτώ τελευταία ματς. Έξι στο πρωτάθλημα και δύο στο κύπελλο. Αύριο (19:00) υποδέχεται στο «Στέλιος Κυριακίδης» την πρωταθλήτρια Ομόνοια και η νίκη είναι μονόδρομος για να μην δώσει άλλα δικαιώματα.

Σίγουρα εκτός θα είναι ο Μπρούνο που τραυματίστηκε, ενώ δεν θα ρισκαριστεί ούτε αυτή τη φορά η συμμετοχή του Γκολντάρ.