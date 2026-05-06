«Οπαδοί μπήκαν με όπλα στα αποδυτήρια και μας απείλησαν»

Δηλώσεις που σηκώνουν σκόνη, αλλά και έντονη συζήτηση έκανε ο Πάπε Σέικ Ντιόπ. Ο 28χρονος Σενεγαλέζος χαφ μίλησε στο «El After de Post United» για την καριέρα του και τα όσα έχει ζήσει σε αυτή.

Όταν η κουβέντα πήγε στην Ελλάδα και στο πέρασμά του από τον Άρη, ο Ντιόπ έκανε σοκαριστικές αποκαλύψεις, λέγοντας πως οπαδοί είχαν βρεθεί στα αποδυτήρια με όπλα και είχαν απειλήσει τους ποδοσφαιριστές.

Υποστήριξε δε, πως οι οπαδοί είχαν μπει στο ημίχρονο ενός ντέρμπι, ζητώντας επιτακτικά τη νίκη, ειδάλλως σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν… πρόβλημα.

«Στην Ελλάδα, μέσα στα αποδυτήρια, έβγαλαν όπλα. Ήταν ντέρμπι και έπρεπε πάση θυσία να κερδίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι ultras και μας είπαν: “αν δεν νικήσετε, όταν σας βρούμε έξω, στον δρόμο ή σε κάποιο μαγαζί, θα σας καταστρέψουμε”. Σήκωναν τις μπλούζες τους, φαινόντουσαν τα όπλα και επαναλάμβαναν ότι σήμερα πρέπει να κερδίσουμε.

Είχε κυκλοφορήσει και μια παρόμοια ιστορία, για έναν πρόεδρο που έβγαλε όπλο ή κάτι αντίστοιχο. Στην Ελλάδα αυτά θεωρούνται συνηθισμένα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Ντιόπ αγωνίστηκε στον Άρη το πρώτο μισό της σεζόν 2022/23, καταγράφοντας 14 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.