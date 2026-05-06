ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Οπαδοί μπήκαν με όπλα στα αποδυτήρια και μας απείλησαν»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Οπαδοί μπήκαν με όπλα στα αποδυτήρια και μας απείλησαν»

Σοκαριστικές δηλώσεις από πρώην παίκτη του Άρη

Δηλώσεις που σηκώνουν σκόνη, αλλά και έντονη συζήτηση έκανε ο Πάπε Σέικ Ντιόπ. Ο 28χρονος Σενεγαλέζος χαφ μίλησε στο «El After de Post United» για την καριέρα του και τα όσα έχει ζήσει σε αυτή.

Όταν η κουβέντα πήγε στην Ελλάδα και στο πέρασμά του από τον Άρη, ο Ντιόπ έκανε σοκαριστικές αποκαλύψεις, λέγοντας πως οπαδοί είχαν βρεθεί στα αποδυτήρια με όπλα και είχαν απειλήσει τους ποδοσφαιριστές.

Υποστήριξε δε, πως οι οπαδοί είχαν μπει στο ημίχρονο ενός ντέρμπι, ζητώντας επιτακτικά τη νίκη, ειδάλλως σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν… πρόβλημα.

«Στην Ελλάδα, μέσα στα αποδυτήρια, έβγαλαν όπλα. Ήταν ντέρμπι και έπρεπε πάση θυσία να κερδίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι ultras και μας είπαν: “αν δεν νικήσετε, όταν σας βρούμε έξω, στον δρόμο ή σε κάποιο μαγαζί, θα σας καταστρέψουμε”. Σήκωναν τις μπλούζες τους, φαινόντουσαν τα όπλα και επαναλάμβαναν ότι σήμερα πρέπει να κερδίσουμε.

Είχε κυκλοφορήσει και μια παρόμοια ιστορία, για έναν πρόεδρο που έβγαλε όπλο ή κάτι αντίστοιχο. Στην Ελλάδα αυτά θεωρούνται συνηθισμένα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Ντιόπ αγωνίστηκε στον Άρη το πρώτο μισό της σεζόν 2022/23, καταγράφοντας 14 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρόγραμμα της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η κυπριακή αποστολή αναχωρεί για Πανελλήνιους Αγώνες 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Οπαδοί μπήκαν με όπλα στα αποδυτήρια και μας απείλησαν»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν… έληξε ο συναγερμός με Μπρούνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αποστολή «Ευρώπη» στη Λάρνακα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: «Μία Γενική Συνέλευση που θα καθορίσει πολλά»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Τα δεδομένα με τη νότια ενόψει της απονομής του πρωταθλήματος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φιλ Φόντεν παραμένει στη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Μπάγερν-Παρί, ΠΑΟ-Βαλένθια & Cyprus League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον Παναγιώτου η Ράκοφ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Η καρδιά του Ντιέγκο Μαραντόνα έδειξε ανεπαρκή φροντίδα και παρατεταμένη αγωνία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλαγές στις ώρες έναρξης αγώνων της Εθνικής στο Nations League

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Αρτέτα στη σκέψη του τελικού, έτρεχε παντού και... εξαφάνισε τα όρια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μη παραδοχή από Κούμα σε όλες τις κατηγορίες

Category image

Τα δεδομένα στον Ολυμπιακό για την πιθανή επιστροφή του Γιαρεμτσούκ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη