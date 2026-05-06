Για την πρώτη νίκη κόντρα στη διάδοχο

Με στόχο την πρώτη της νίκη στη διαδικασία των πλέι οφ, η Πάφος υποδέχεται στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19:00) την Ομόνοια. Στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ρικάρντο Σα Πίντο στον πάγκο (πρώτο εντός έδρας), η παφιακή ομάδα θέλει να κερδίσει για πρώτη φορά φέτος τους διαδόχους στον θρόνο της πρωταθλήτριας, μία νίκη η οποία θα ενισχύσει τα μέγιστα την προσπάθειά της για έξοδο στην Ευρώπη.

Η Πάφος, κατά διαστήματα, είχε μία καλή παρουσία στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να φύγει από το στάδιο Αλφαμέγα με βαθμολογικό κέρδος. Ο Πορτογάλος τεχνικός γνωρίζει λοιπόν πως αυτά τα καλά διαστήματα πρέπει να αυξηθούν χρονικά, όπως και η αποτελεσματικότητα μπροστά από το αντίπαλο τέρμα, έτσι ώστε η ομάδα του να φτάσει στο τρίποντο. Στην Πάφο γνωρίζουν το γεγονός για την Ομόνοια το υπόλοιπο του πρωταθλήματος είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ωστόσο αυτό σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται πως ο αντίπαλος δεν θα παλέψει επίσης για τη νίκη.

Άλλωστε, ο αντίπαλος έχει αποδείξει φέτος πως μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, ακόμα και στην κακή του μέρα. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Σα Πίντο έχει στη διάθεσή του τον Γκολντάρ, ο οποίος προπονείται κανονικά. Σημειώνουμε επίσης πως, πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, θα τιμηθεί ο Βλαντ Ντράγκομιρ ο οποίος συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την ομάδα.