ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για την πρώτη νίκη κόντρα στη διάδοχο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Για την πρώτη νίκη κόντρα στη διάδοχο

Η Πάφος, κατά διαστήματα, είχε μία καλή παρουσία στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα

Με στόχο την πρώτη της νίκη στη διαδικασία των πλέι οφ, η Πάφος υποδέχεται στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19:00) την Ομόνοια. Στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ρικάρντο Σα Πίντο στον πάγκο (πρώτο εντός έδρας), η παφιακή ομάδα θέλει να κερδίσει για πρώτη φορά φέτος τους διαδόχους στον θρόνο της πρωταθλήτριας, μία νίκη η οποία θα ενισχύσει τα μέγιστα την προσπάθειά της για έξοδο στην Ευρώπη.

Η Πάφος, κατά διαστήματα, είχε μία καλή παρουσία στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να φύγει από το στάδιο Αλφαμέγα με βαθμολογικό κέρδος. Ο Πορτογάλος τεχνικός γνωρίζει λοιπόν πως αυτά τα καλά διαστήματα πρέπει να αυξηθούν χρονικά, όπως και η αποτελεσματικότητα μπροστά από το αντίπαλο τέρμα, έτσι ώστε η ομάδα του να φτάσει στο τρίποντο. Στην Πάφο γνωρίζουν το γεγονός για την Ομόνοια το υπόλοιπο του πρωταθλήματος είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ωστόσο αυτό σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται πως ο αντίπαλος δεν θα παλέψει επίσης για τη νίκη.

Άλλωστε, ο αντίπαλος έχει αποδείξει φέτος πως μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, ακόμα και στην κακή του μέρα. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Σα Πίντο έχει στη διάθεσή του τον Γκολντάρ, ο οποίος προπονείται κανονικά. Σημειώνουμε επίσης πως, πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, θα τιμηθεί ο Βλαντ Ντράγκομιρ ο οποίος συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την ομάδα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάτοικος Λεμεσού και τη νέα σεζόν ο Ούγκο Μάρτινς!

ΑΕΛ

|

Category image

«Επανήλθε στο προσκήνιο για τη Ρόμα το όνομα του Τζόλη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοίγει ξανά η νότια για τους Ομονοιάτες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τον αέρα πρωταθλήτριας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιστρέφει στην ΕΝΠ ο Χριστοφή!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Για την πρώτη νίκη κόντρα στη διάδοχο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάλι ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο «Γ.Καραϊσκάκης», με απόλυτα γνώριμο Γερμανό ρέφερι το ΑΕΚ - ΠΑΟ

Ελλάδα

|

Category image

Το πρόγραμμα της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η κυπριακή αποστολή αναχωρεί για Πανελλήνιους Αγώνες 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Οπαδοί μπήκαν με όπλα στα αποδυτήρια και μας απείλησαν»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν… έληξε ο συναγερμός με Μπρούνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αποστολή «Ευρώπη» στη Λάρνακα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: «Μία Γενική Συνέλευση που θα καθορίσει πολλά»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Τα δεδομένα με τη νότια ενόψει της απονομής του πρωταθλήματος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φιλ Φόντεν παραμένει στη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη