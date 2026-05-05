Αυτά είναι τα νούμερα του Καρσέδο στη Ρωσία

Ούτε κρύο, ούτε ζέστη για τον πρώην προπονητή της Πάφου στη Ρωσία και τη νέα του ομάδα, Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο στους πρώτους του δέκα αγώνες στο Ρωσικό πρωτάθλημα, μετράει έξι νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες, ενώ στο κύπελλο, έχει απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα.

Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός αποχώρησε από τη Πάφο μετά από κατάκτηση πρωταθλήματος και είσοδο σε ομίλους του Champions League, τον περασμένο Ιανουάριο.

Α. Π.