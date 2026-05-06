Ο Φιλ Φόντεν παραμένει στη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Φιλ Φόντεν και η Μάντσεστερ Σίτι έχουν έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για νέο τετραετές συμβόλαιο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, που θα μπορούσε να τον κρατήσει στον σύλλογο έως το 2031, εφόσον ενεργοποιηθεί. Το τρέχον συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το 2027.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός συνεχίζει να αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας, έχοντας καταγράψει τη φετινή σεζόν 10 γκολ και 5 ασίστ σε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της Σίτι να «δέσει» έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της για τα επόμενα χρόνια.