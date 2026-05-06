Η κυπριακή αποστολή αναχωρεί για Πανελλήνιους Αγώνες 2026

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν από τις 9 έως τις 12 Μαΐου στο Λουτράκι

Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό αναχωρεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 8:00 η αποστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών, προκειμένου να συμμετάσχει στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics 2026.

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν από τις 9 έως τις 12 Μαΐου στο Λουτράκι και θα συμμετάσχουν πέρα των 450 αθλητών, σε μια διοργάνωση που αναδεικνύει την δύναμη του αθλητισμού και της ισότιμης συμμετοχής. 

Η κυπριακή αποστολή αποτελείται από 16 αθλητές και αθλήτριες, 6 συνοδούς/προπονητές και έναν αρχηγό αποστολής.

Οι αθλητές και αθλήτριες της Αποστολής μας, θα συμμετάσχουν στα αθλήματα της κολύμβησης, του bocce και της καλαθόσφαιρας, εκπροσωπόντας επάξια την Κύπρο.

Η Τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στις 19:00, στο Δημοτικό Θέατρο «Παντελής Ζερβός» και την Ομοσπονδία θα εκπροσωπήσει η National Director κ. Ελένη Ρωσσίδου.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους αθλητές μας και είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμη μία φορά θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και θα μας κάνουν περήφανους με την προσπάθεια και το ήθος τους.

