Στην αντεπίθεση με Σα Πίντο «μπροστάρη»

Εβδομάδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν αυτή που πέρασε για την Πάφο. Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία έφερε νέα δεδομένα στους γαλάζιους που ευελπιστούν σε καλύτερες μέρες. Απόψε (19:00) η αποστολή θα βρεθεί στο «Άλφαμεγα Stadium», όπου θα αναμετρηθεί με τον Απόλλωνα για την 6η αγωνιστική.

Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό για την παφιακή ομάδα καθώς η ανάβαση είναι ο πρωταρχικός στόχος, πριν τον τελικό του κυπέλλου. Βρίσκεται στο -3 από τους τρίτους κυανόλευκους και έτσι η νίκη στη Λεμεσό αποτελεί μονόδρομο. Ο Σα Πίντο έπιασε δουλειά εδώ και μέρες και υπό τις δικές του οδηγίες άπαντες στην Πάφο ευελπιστούν πως το μέλλον θα είναι σαφώς καλύτερο από το πρόσφατο παρελθόν.

Η παρουσία του Θελάδες είχε πρόσημο αρνητικό, όμως πρόκειται για την ίδια ομάδα που στο πρώτο μισό της σεζόν άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Αυτόν τον καλό εαυτό καλούνται να εμφανίσουν ξανά οι ποδοσφαιριστές για να φτάσουν στον στόχο τους.

Ο νέος προπονητής της Πάφου γνωρίζει την κυπριακή πραγματικότητα και έχει ήδη προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Εξάλλου, είναι αντιληπτό πως οι τέσσερις αγώνες που απομένουν, προσφέρονται τόσο για ανάβαση όσο και για βελτίωση της ομάδας, ενόψει του τελικού με τον Απόλλωνα, για τον θεσμό του κυπέλλου.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό για τον αποψινό αγώνα, δεν υπολογίζονται οι Γκολντάρ και Κορέια οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν αγώνα δρόμου για το φινάλε της σεζόν και φυσικά για τον τελικό.

