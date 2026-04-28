«Φιρμάνι» της Πάφου για Σα Πίντο!

Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρικάρντο Σα Πίντο ανακοίνωσε η Πάφος.

Ο Πορτογάλος προπονητής, ο οποίος επιστρέφει στην Κύπρο μετά το πέρασμά του από τον ΑΠΟΕΛ (2023/24) με τον οποίον στέφθηκε πρωταθλητής, αντικαθιστά στον πάγκο της ομάδας τον Άλμπερτ Θελάδες, που λίγες ώρες νωρίτερα αποτέλεσε παρελθόν.

Τελευταία ομάδα του Σα Πίντο ήταν η ιρανική Εστεγκλάλ από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο 53χρονος τεχνικός αναλαμβάνει την παφιακή ομάδα με στόχο αφενός να σφραγίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο κι αφετέροτυ να την οδηγήσει στην κατάκτηση του κυπέλλου.

Η ανακοίνωση της Πάφου:

H ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ricardo Manuel Da Silva Sá Pinto, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Προπονητή της ομάδας.

Ο Σα Πίντο έρχεται με πλούσια διεθνή εμπειρία σε κορυφαία πρωταθλήματα, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους όπως οι Sporting CP, Red Star Belgrade, Standard Liège, Legia Warsaw, Braga, Vasco da Gama, Esteghlal, και Raja Casablanca.

Επίσης, ο Σα Πίντο γνωρίζει πολύ καλά το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς κατά τη θητεία του στον ΑΠΟΕΛ οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας έχει ξεχωρίσει για το πάθος, την ένταση και τη νοοτροπία νικητή, δημιουργώντας ανταγωνιστικές ομάδες σε κάθε περιβάλλον.

Καριέρα & Διακρίσεις:

• Πρωταθλητής Κύπρου (2023/24) με τον AΠΟΕΛ

• Κυπελλούχος Βελγίου (2017/18) με τη Standard Liège

• Νικητής Super Cup Ιράν (2022/23) με την Esteghlal

• Οδήγησε τη Sporting CP στον τελικό Κυπέλλου Πορτογαλίας και στα ημιτελικά του UEFA Europa League(2011/12)

Με σχεδόν 400 αγώνες ως προπονητής, διαθέτει σημαντική εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής στο υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, ως πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Πορτογαλίας, φέρνει μαζί του εμπειρία κορυφαίου επιπέδου από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Καλωσορίζουμε τον Ricardo Sá Pinto στην οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του.