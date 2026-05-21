Ο Ράιαν Μαέ ίσως άξιζε μια θέση στο Μουντιάλ με το Μαρόκο

Η ανακοίνωση της αποστολής του Μαρόκο για το Μουντιάλ προκάλεσε αρκετές συζητήσεις, όμως για όσους παρακολούθησαν στενά τη φετινή σεζόν στην Κύπρο, ένα όνομα ξεχώρισε ανάμεσα στις απουσίες, αυτό του Ράιαν Μαέ

Ο επιθετικός της Ομόνοιας πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά, δείχνοντας συνέπεια, ποιότητα και σημαντική επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του. Με γκολ, δημιουργία και συνεχείς θετικές εμφανίσεις, απέδειξε ότι όχι μόνο επανήλθε σε υψηλό επίπεδο, αλλά και ότι μπορούσε να αποτελέσει μια πολύτιμη επιλογή για την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Η μη συμπερίληψή του στην τελική κλήση αφήνει μια αίσθηση αδικίας. Ο Μαέ δεν ήταν απλώς ένας παίκτης που είχε μια καλή περίοδο, ήταν από τους πιο σταθερούς και ουσιαστικούς ποδοσφαιριστές του κυπριακού πρωταθλήματος. Σε μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις όπως η Ομόνοια, κατάφερε να ξεχωρίσει και να σηκώσει μεγάλο βάρος στην επιθετική λειτουργία.

Πολλοί θεωρούν πως το Μουντιάλ χρειάζεται ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αγωνιστική φόρμα και έχουν αυτοπεποίθηση. Ο Ράιαν Μαέ έδειξε ακριβώς αυτά τα στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η ταχύτητά του, η κίνηση χωρίς την μπάλα, η ικανότητά του να παίζει τόσο μέσα όσο και έξω από την περιοχή, αλλά και η εμπειρία του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές λύσεις στο Μαρόκο.

Φυσικά, ο ανταγωνισμός στην εθνική ομάδα του Μαρόκου είναι τεράστιος. Πρόκειται για ένα σύνολο γεμάτο ποιότητα και παίκτες που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο θέμα ονομάτων και βιογραφικών· είναι και θέμα αγωνιστικής κατάστασης. Και σε αυτό το κομμάτι, ο Μαέ είχε κάθε δικαίωμα να ελπίζει πως θα βρίσκεται στην αποστολή.

Η απουσία του ίσως αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για τη συνέχεια. Στα 28 του χρόνια, έχει ακόμη πολλά να προσφέρει και αν συνεχίσει στις ίδιες επιδόσεις, δύσκολα θα μπορέσει να αγνοηθεί στο μέλλον.

Αντρέας Πολυκάρπου