Ο Ράιαν Μαέ ίσως άξιζε μια θέση στο Μουντιάλ με το Μαρόκο

Για αρκετούς φίλους της Ομόνοιας αλλά και γενικότερα του κυπριακού ποδοσφαίρου, ο Ράιαν Μαέ μπορεί και να άξιζε να βρίσκεται στο Μουντιάλ

Η ανακοίνωση της αποστολής του Μαρόκο για το Μουντιάλ προκάλεσε αρκετές συζητήσεις, όμως για όσους παρακολούθησαν στενά τη φετινή σεζόν στην Κύπρο, ένα όνομα ξεχώρισε ανάμεσα στις απουσίες, αυτό του Ράιαν Μαέ

Ο επιθετικός της Ομόνοιας πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά, δείχνοντας συνέπεια, ποιότητα και σημαντική επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του. Με γκολ, δημιουργία και συνεχείς θετικές εμφανίσεις, απέδειξε ότι όχι μόνο επανήλθε σε υψηλό επίπεδο, αλλά και ότι μπορούσε να αποτελέσει μια πολύτιμη επιλογή για την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Η μη συμπερίληψή του στην τελική κλήση αφήνει μια αίσθηση αδικίας. Ο Μαέ δεν ήταν απλώς ένας παίκτης που είχε μια καλή περίοδο, ήταν από τους πιο σταθερούς και ουσιαστικούς ποδοσφαιριστές του κυπριακού πρωταθλήματος. Σε μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις όπως η Ομόνοια, κατάφερε να ξεχωρίσει και να σηκώσει μεγάλο βάρος στην επιθετική λειτουργία.

Πολλοί θεωρούν πως το Μουντιάλ χρειάζεται ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αγωνιστική φόρμα και έχουν αυτοπεποίθηση. Ο Ράιαν Μαέ έδειξε ακριβώς αυτά τα στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η ταχύτητά του, η κίνηση χωρίς την μπάλα, η ικανότητά του να παίζει τόσο μέσα όσο και έξω από την περιοχή, αλλά και η εμπειρία του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές λύσεις στο Μαρόκο.

Φυσικά, ο ανταγωνισμός στην εθνική ομάδα του Μαρόκου είναι τεράστιος. Πρόκειται για ένα σύνολο γεμάτο ποιότητα και παίκτες που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο θέμα ονομάτων και βιογραφικών· είναι και θέμα αγωνιστικής κατάστασης. Και σε αυτό το κομμάτι, ο Μαέ είχε κάθε δικαίωμα να ελπίζει πως θα βρίσκεται στην αποστολή.

Η απουσία του ίσως αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για τη συνέχεια. Στα 28 του χρόνια, έχει ακόμη πολλά να προσφέρει και αν συνεχίσει στις ίδιες επιδόσεις, δύσκολα θα μπορέσει να αγνοηθεί στο μέλλον.

Αντρέας Πολυκάρπου

 

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

