Κάθε μέρα, κάτι καινούργιο…

Στην κατάσταση που έχει φθάσει πλέον ο ΑΠΟΕΛ, κάθε ημέρα φέρνει και ένα νέο πρόβλημα. Μετά τα συνεχόμενα εμπάργκο, λόγω οφειλών προς πρώην ποδοσφαιριστές και προπονητή, αλλά και τα υπόλοιπα ζητήματα που χρίζουν επίλυσης, στη λίστα προστέθηκε και η απόφαση της εταιρείας PEAGA Estates (Nicosia) Ltd, ιδιοκτήτριας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Ακαδημία ΑΠΟΕΛ για τερματισμό της χρήσης των γηπεδικών εγκαταστάσεων, από την 1η Ιουνίου. Μια απόφαση σαφώς που επηρεάζει αρκετό κόσμο, με τη διοίκηση να καθησυχάζει γονείς και ποδοσφαιριστές ότι θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ακαδημίας.

Τα πιο πάνω σχετίζονται και με μία άλλη απόφαση από τον Αλέξη Ανδρέου, ο οποίος πριν από περίπου ένα χρόνο είχε εμπλακεί σε σενάρια ανάληψης της προεδρίας της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, κάτι που εν τέλει δεν έγινε. Αντ’ αυτού, από τον Αύγουστο του 2025, ο Αλέξης Ανδρέου εκτελούσε χρέη εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, θέση από την οποία αποχώρησε, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (19/05) η ομάδα της Λευκωσίας. Όσον αφορά στον διάδοχό του, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι είναι ορθότερο οι οποιεσδήποτε εξελίξεις να παρθούν εφόσον υπάρξει κατάληξη στη διαδικασία συμμετοχής επενδυτή στην εταιρεία.

Ο Μίλος Ντέγκενεκ πήρε κλήση για να αξιολογηθεί από το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Αυστραλίας, ενόψει της προετοιμασίας για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο 32χρονος θα ακολουθήσει προπονήσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του και την 1η Ιουνίου θα γνωρίζει αν υπολογίζεται ή όχι για τη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Υπενθυμίζουμε πως βρίσκεται στον ΑΠΟΕΛ από τον Ιανουάριο και έχει καταγράψει έντεκα συμμετοχές, χωρίς να έχει δικαιώσει τις προσδοκίες στον Αρχάγγελο. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027.

