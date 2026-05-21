Κερδίζει… έδαφος η παραμονή του Σίμιτς

Το όνομα του Στέφαν Σίμιτς συμπεριλαμβάνεται στην σχετική λίστα της Ομόνοιας, που αφορά στα συμβόλαια που ολοκληρώνονται.

Ο 31χρονος βρίσκεται στους πράσινους από τον Ιανουάριο του 2025 και εκ τότε έχει καταγράψει 29 συμμετοχές και έχει δώσει τον καλύτερο του εαυτό όποτε του ζητήθηκε.

Αθόρυβος, επαγγελματίας και… παθιασμένος τόσο στο γήπεδο όσο και στον πάγκο, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων στο «Ηλίας Πούλλος». Το συμβόλαιο του Σίμιτς ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα, όμως ο Μπεργκ και οι συνεργάτες του άναψαν το πράσινο φως για πρόταση ανανέωσης.

Ο 31χρονος αξιολογεί τα δεδομένα που έχει ενώπιων του, ωστόσο οι ενδείξεις κάνουν λόγο για παραμονή του στο «τριφύλλι».