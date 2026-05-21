ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κερδίζει… έδαφος η παραμονή του Σίμιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κερδίζει… έδαφος η παραμονή του Σίμιτς

Αθόρυβος, επαγγελματίας και… παθιασμένος τόσο στο γήπεδο όσο και στον πάγκο

Το όνομα του Στέφαν Σίμιτς συμπεριλαμβάνεται στην σχετική λίστα της Ομόνοιας, που αφορά στα συμβόλαια που ολοκληρώνονται.

Ο 31χρονος βρίσκεται στους πράσινους από τον Ιανουάριο του 2025 και εκ τότε έχει καταγράψει 29 συμμετοχές και έχει δώσει τον καλύτερο του εαυτό όποτε του ζητήθηκε.

Αθόρυβος, επαγγελματίας και… παθιασμένος τόσο στο γήπεδο όσο και στον πάγκο, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων στο «Ηλίας Πούλλος». Το συμβόλαιο του Σίμιτς ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα, όμως ο Μπεργκ και οι συνεργάτες του άναψαν το πράσινο φως για πρόταση ανανέωσης.

Ο 31χρονος αξιολογεί τα δεδομένα που έχει ενώπιων του, ωστόσο οι ενδείξεις κάνουν λόγο για παραμονή του στο «τριφύλλι».  

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Κλήρωσε» για Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο Ρολάν Γκαρός

Τένις

|

Category image

Κάθε μέρα, κάτι καινούργιο…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Ποτέ δεν ξέρεις αν είναι πλεονέκτημα ότι παίζουμε στην Αθήνα - Θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ράιαν Μαέ ίσως άξιζε μια θέση στο Μουντιάλ με το Μαρόκο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσφυγικά σωματεία: «Η υπομονή και η ανοχή έχουν τελειώσει»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κερδίζει… έδαφος η παραμονή του Σίμιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οπαδός της Άρσεναλ έμαθε για το πρωτάθλημα από… μήνυμα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επαναπατρισμός με ερυθρόλευκα για τον Γερολέμου

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Το Μαρόκο ανακοίνωσε 28άδα με Ελ Κααμπί ενόψει Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρελθόν από την Πόρτο ο Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόμπερτσον: «Νικούσαμε και ξέραμε ότι δεν παίζαμε καλά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Αλμέιδα υπέγραψε διετές συμβόλαιο στη Μοντερέι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα κλείσει δεκαετία!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η ελπίδα… πεθαίνει τελευταία για την Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Έδεσε» (και) τον Κουν ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη