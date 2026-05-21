Το Μαρόκο ανακοίνωσε 28άδα με Ελ Κααμπί ενόψει Μουντιάλ

Ο ομοσπονδιακός προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί ανακοίνωσε αποστολή 28 ποδοσφαιριστών για τη μίνι προετοιμασία ενόψει Μουντιάλ

Αποστολή 28 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε το Μαρόκο, που ξεκινά από την Παρασκευή (22/05) τη μίνι προετοιμασία του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Μοχάμεντ Ουαχμπί θα προπονήσει τους παίκτες του από τις 22 έως και τις 26 Μαΐου και ακολούθως θα «κόψει» δύο από την τελική 26άδα.

Στους 28 ποδοσφαιριστές βρίσκεται και ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο 27χρονος επιθετικός ολοκλήρωσε τη χρονιά ως ο πρώτος σκόρερ της Stoiximan Super League με 28 συμμετοχές και 18 τέρματα. Ο απολογισμός του ήταν 40 συμμετοχές, 21 τέρματα και 2 ασίστ.

Η αποστολή: Αλ Χαράρ (Ράτζα), Ελ Κατζουί (Μπερκάν), Μπενσαούς (Μονακό), Γκομίς (Μαρσέιγ), Μπαούφ (Καμπούρ), Σααντάν (Αλ Φατέχ), Αΐτ Μπουντλάλ (Ρεν), Σιμπί (Πίραμιντς), Σαλαχεντίν (Αϊντχόφεν), Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Λούζα (Γουότφορντ), Ταργκαλέν (Φέγενορντ), Τζεσίμ (Στρασμπούρ), Σαϊμπαρί (Αϊντχόφεν), Μπουφάλ (Χάβρη), Μπουνιντά (Άγιαξ), Ζαμπίρι (Ρεν), Μάαμα (Γουότφορντ), Μπεντζιντά (Μας Φες), Μπεγκραουί (Εστορίλ), Μπουαντί (Λιλ), Μπενταγιέμπ (Τρουά), Αμαϊμούνι (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Ελ Φαουζί (Σάλκε), Μπουφτίνι (Αλ Βασλ), Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Ελ Καρουανί (Ουτρέχτη).

Το Μαρόκο αντιμετωπίζει στις 14 Ιουνίου τη Βραζιλία, στις 20/06 τη Σκωτία και την Αϊτή στις 25 Ιουνίου.

