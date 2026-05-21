Επαναπατρισμός με ερυθρόλευκα για τον Γερολέμου

Στη Νέα Σαλαμίνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κύπριος επιτελικός μέσος

Με ανακοίνωσή της η Νέα Σαλαμίνα, έκανε γνωστό ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιάννη Γερολέμου και ο 26χρονος ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει στην Κύπρο για λογαριασμό της ομάδας της Αμμοχώστου.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 26χρονο μέσο ποδοσφαιριστή Γιάννη Γερολέμου. Ο Γιάννης την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Καλλιθέα, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ Λεμεσού, στην ΑΕΚ Αθηνών Β’ και στην Τσάρσκο Σέλο. 

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 21/05/2026

