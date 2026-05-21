ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπαρτζώκας: «Ποτέ δεν ξέρεις αν είναι πλεονέκτημα ότι παίζουμε στην Αθήνα - Θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπαρτζώκας: «Ποτέ δεν ξέρεις αν είναι πλεονέκτημα ότι παίζουμε στην Αθήνα - Θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα»

Η πρώτη ατάκα του Γιώργου Μπαρτζώκα στη συνέντευξη Τύπου

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου του Final Four της Ευρωλίγκας ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση πως ο Ολυμπιακός θέλει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής και την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψή του πως το γεγονός ότι η μεγάλη μπασκετική γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ διεξάγεται στην Αθήνα δεν αποτελεί απαραίτητα πλεονέκτημα για τους «ερυθρόλευκους», ενώ στάθηκε στον παράγοντα τύχης που πρέπει να έχει η κάθε ομάδα στην τελική ευθεία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ποτέ δεν ξέρεις αν είναι πλεονέκτημα ότι παίζουμε στην Αθήνα ή όχι. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Όπου πάμε ο κόσμος μας είναι εκεί. Το να είσαι στο Final 4 είναι σημαντικό, πολλοί εκτός μπάσκετ δεν καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι. Πολλά παιχνίδια, πολλή ποιότητα στους αντιπάλους, μεγάλα ονόματα, φανταστικές ομάδες... Εκτιμούμε ότι είμαστε εδώ, αλλά φυσικά θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται, θα μείνουμε ενωμένοι. Ο Παπανικολάου έχει 10 Final 4 και αυτό λέει πολλά για τον ίδιο και την αξία του.

Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Γιουλ, ένας πολύ ικανός παίκτης, ή η τύχη... Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Για το τι διαφορετικό έχει ο φετινός Ολυμπιακός: «Φέτος έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, τερματίσαμε πρώτοι, αλλά τώρα είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά. Έχουμε ισχυρό κίνητρο και παίκτες που δίνουν το παράδειγμα και στους υπόλοιπους».

Για τη σημασία των ψηλών: «Σε όλα στη ζωή υπάρχει ισορροπία. Πρέπει να βρίσκεις τα καλύτερα κομμάτια, αλλά και να ταιριάζουν και μεταξύ τους. Έχουμε μια πολύ δυνατή front line, αλλά έχουμε και παίκτες διατεθειμένους να θυσιάσουν τον εαυτό τους για την ομάδα. Αυτούς τους θεωρώ πιο σημαντικούς από τους ταλαντούχους. Το μπάσκετ είναι να είσαι διατεθειμένος να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει».

Για τις προσθήκες που έγιναν μέσα στη σεζόν: «Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη πλέον, έχουμε ήδη παίξει περίπου 75 ματς. Είναι δύσκολο να έχεις μόνο 8-10 παίκτες. Πλέον και 15 δεν είναι αρκετοί, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και πολλοί τραυματισμοί. Οι προσθήκες ήταν πολύ σημαντικές για μας. Έχουμε τους ανθρώπους στην ομάδα μας, που τους έκαναν να νιώσουν άνετα, μέλη της οικογένειά μας».

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Κλήρωσε» για Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο Ρολάν Γκαρός

Τένις

|

Category image

Κάθε μέρα, κάτι καινούργιο…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Ποτέ δεν ξέρεις αν είναι πλεονέκτημα ότι παίζουμε στην Αθήνα - Θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ράιαν Μαέ ίσως άξιζε μια θέση στο Μουντιάλ με το Μαρόκο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσφυγικά σωματεία: «Η υπομονή και η ανοχή έχουν τελειώσει»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κερδίζει… έδαφος η παραμονή του Σίμιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οπαδός της Άρσεναλ έμαθε για το πρωτάθλημα από… μήνυμα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επαναπατρισμός με ερυθρόλευκα για τον Γερολέμου

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Το Μαρόκο ανακοίνωσε 28άδα με Ελ Κααμπί ενόψει Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρελθόν από την Πόρτο ο Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόμπερτσον: «Νικούσαμε και ξέραμε ότι δεν παίζαμε καλά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Αλμέιδα υπέγραψε διετές συμβόλαιο στη Μοντερέι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα κλείσει δεκαετία!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η ελπίδα… πεθαίνει τελευταία για την Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Έδεσε» (και) τον Κουν ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη