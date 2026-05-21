Οπαδός της Άρσεναλ έμαθε για το πρωτάθλημα από… μήνυμα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου!

Ένα χαρτάκι από μίνι εκτυπωτή σε ένα πιλοτήριο, με χρήση συγκεκριμένου προγράμματος που συνδέει αεροπλάνο και πύργο ελέγχου.

Κι αυτό θα είναι από τις πιο σημαντικές αναμνήσεις, αλλά και κειμήλια της ζωής του!

Ένας οπαδός της Άρσεναλ το βράδυ της Τρίτης ταξίδευε αεροπορικώς, αλλά το αεροσκάφος δεν είχε wi-fi, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του αγώνα της Σίτι με την Μπόρνμουθ στο Vitality Stadium.

Έτσι, παρακάλεσε το crew του αεροπλάνου να σταλεί απλά ένα μήνυμα στο πιλοτήριο από τον πύργο ελέγχου όταν θα τελείωνε το παιχνίδι!

Κι όμως, έγινε! Και το χαρτάκι που έλαβε ο ταξιδιώτης, μπήκε ήδη σε κορνίζα!