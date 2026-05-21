Οπαδός της Άρσεναλ έμαθε για το πρωτάθλημα από… μήνυμα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου!

Έχοντας βρεθεί να ταξιδεύει, ένας οπαδός της Άρσεναλ παρακάλεσε το προσωπικό της πτήσης και κατάφερε με ιδιαίτερο τρόπο να μάθει πως η ομάδα του πήρε το πρωτάθλημα!

Ένα χαρτάκι από μίνι εκτυπωτή σε ένα πιλοτήριο, με χρήση συγκεκριμένου προγράμματος που συνδέει αεροπλάνο και πύργο ελέγχου.

Κι αυτό θα είναι από τις πιο σημαντικές αναμνήσεις, αλλά και κειμήλια της ζωής του!

Ένας οπαδός της Άρσεναλ το βράδυ της Τρίτης ταξίδευε αεροπορικώς, αλλά το αεροσκάφος δεν είχε wi-fi, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του αγώνα της Σίτι με την Μπόρνμουθ στο Vitality Stadium.

Έτσι, παρακάλεσε το crew του αεροπλάνου να σταλεί απλά ένα μήνυμα στο πιλοτήριο από τον πύργο ελέγχου όταν θα τελείωνε το παιχνίδι!

Κι όμως, έγινε! Και το χαρτάκι που έλαβε ο ταξιδιώτης, μπήκε ήδη σε κορνίζα!

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

