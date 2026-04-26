ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάχη ευρωπαϊκού εισιτηρίου στη Λευκωσία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο ΑΠΟΕΛ παίζει τα ρέστα του απέναντι στην πιο... άνετη Πάφος FC, η οποία θέλει να «κλειδώσει» την 4η θέση.

Ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί σήμερα (26/4) στις 17:00 στο ΓΣΠ την Πάφος FC, σε ένα παιχνίδι με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η αναμέτρηση επηρεάζει άμεσα τη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η Πάφος, είναι στην 4η θέση και πηγαίνει στο ΓΣΠ με «μαξιλαράκι» έξι βαθμών από τους γαλαζοκίτρινους και πάει με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που μπορεί να της δώσει σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της Ευρώπης. Σε περίπτωση που καταφέρει να φύγει με το τρίποντο, η διαφορά μπορεί να ανοίξει στους εννέα βαθμούς από ΑΠΟΕΛ και Άρη, κάτι που θα τη φέρει σε εξαιρετικά ισχυρή θέση για έξοδο στην Ευρώπη.

Παράλληλα, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μειώσει την απόσταση από την τρίτη θέση, εφόσον απωλέσει βαθμούς ο Απόλλωνας.

Η ομάδα της Πάφου έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στον τελικό του κυπέλλου, περιμένοντας να μάθει αν θα αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ ή τον Απόλλωνα. Αυτό της δίνει ένα επιπλέον ψυχολογικό αβαντάζ, αλλά και την πολυτέλεια να διαχειρίζεται την πίεση με διαφορετικό τρόπο.

Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Το -6 από την 4η θέση καθιστά το αποψινό παιχνίδι καθοριστικό, καθώς οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης περιπλέκει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά του για ευρωπαϊκή έξοδο μέσω πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα, έχει να διαχειριστεί και τη δύσκολη αποστολή στο κύπελλο, όπου καλείται να ανατρέψει διαφορά δύο τερμάτων απέναντι στον Απόλλωνα.

Η πίεση είναι ξεκάθαρα στην πλευρά των γηπεδούχων, οι οποίοι αναμένεται να μπουν επιθετικά και με διάθεση να επιβάλουν ρυθμό. Αντίθετα, η Πάφος μπορεί να παίξει πιο υπομονετικά, εκμεταλλευόμενη το άγχος του αντιπάλου και ψάχνοντας τις στιγμές της.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

