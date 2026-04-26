Μομέντουμ και συγκυρία ευνοούν την πρώτη

Η Πάφος πάει με ανεβασμένη την ψυχολογία στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής με τον ΑΠΟΕΛ (26/4, 17:00) στο ΓΣΠ. Η ομάδα του Άλμπερτ Θελάδες, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό του κυπέλλου, φιλοξενείται από τους γαλαζοκίτρινους και στοχεύει στην πρώτη της νίκη στα πλέι οφ. Θυμίζουμε, πως προηγήθηκαν τρεις ισοπαλίες και μία ήττα στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια. Η Πάφος βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας έχοντας 54 βαθμούς και παραμένοντας στο κυνήγι της τρίτης θέσης, αφού ο Απόλλωνας που προηγείται έχει 58. Το εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ λοιπόν δίνει την ευκαιρία στους Παφίτες να ενισχύσουν το μομέντουμ τους έπειτα από την πρόκριση στο κύπελλο. Αυτό το ματς διεξάγεται υπό ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες θεωρητικά μπορούν να ευνοήσουν την Πάφο. Κι΄αυτό διότι ο ΑΠΟΕΛ έχει στρέψει αποκλειστικά το μυαλό του στον επαναληπτικό ημιτελικό με τον Απόλλωνα την ερχόμενη Τετάρτη. Η Πάφος από την άλλη, δεν έχει παιχνίδι μεσοβδόμαδα με το βαθμολογικό κίνητρο να είναι εκεί. Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Θελάδες θα έχει στην διάθεσή του τους Κορέια και Γκολντάρ με τον Γκόρτερ να παραμένει αμφίβολος.