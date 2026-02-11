Oι δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά την δύσκολη πρόκριση επί της Ένωσης.

«Με την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών καταφέραμε να περάσουμε, ευχαριστούμε τον κόσμο και συνεχίζουμε τη δουλειά».

«Αυτό είναι το πρόβλημα, όταν παίζουμε καλά χάνουμε. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία, εναντίον της ΑΕΚ κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό που μετράει στο τέλος είναι το αποτέλεσμα».

«Εμένα μου αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο η ομάδα μου. Ξέρουμε πως η κατάσταση για τους ποδοσφαιριστές μας δεν είναι εύκολη. Είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες, είναι πολλά και τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχουμε. Πρέπει να έχουμε ηρεμία, είναι στιγμές που δεν είναι εύκολες. Έχουμε μια πόρτα ανοιχτή και πρέπει να το πολεμήσουμε».

Για τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ στη χειμερινή περίοδο του Ιανουαρίου: «Έφυγε ο Κόρμπου και ήρθε άλλος, το ίδιο με τον Σατσιά. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε, αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας. Θα μπορούσε να αρχίσω να κλαίω, αλλά όχι. Με όσα έχω θα συνεχίσω να παλεύω».