«Καυτή» μάχη στο «Αμμόχωστος» με αύρα... σαλονιών

Οι πράσινοι που βρίσκονται στην 3η θέση, απειλούν το αήττητο των ερυθρολεύκων, με τις δύο ομάδες να χωρίζουν 16 βαθμοί. Κομβική είναι και η μάχη ανάμεσα σε ΠΑΕΕΚ και Δόξα Κατοκωπιάς, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με την πλάτη στον τοίχο ενώ η Καρμιώτισσα θα φιλοξενηθεί από τη ΜΕΑΠ. Την Κυριακή (15:00) θα παίξουν Αγία Νάπα - ΑΣΙΛ.

Η βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 50, ΠΑΕΕΚ 35, Ομόνοια 29Μ 31, Αγία Νάπα 30, Καρμιώτισσα 29, Δόξα 28, ΑΣΙΛ 26, ΜΕΑΠ 21.

*** Τρία παιχνίδια είναι προγραμματισμένα σήμερα (15:00) για τον β΄ όμιλο. Συγκεκριμένα θα παίξουν: Αχ./Ονήσιλος-Εθνικός Λατσιών, Διγενής Μόρφου-Σπάρτακος, ΑΠΕΑ Ακρ.-Χαλκάνορας. Την Κυριακή θα γίνει το ματς ΑΕΖ-Ηρακλής.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου: Διγενής Μόρφου 25, Σπάρτακος 23, ΑΠΕΑ Ακρ. 22, Χαλκάνορας 21, Ηρακλής Γερ. 18, Εθνικός Λατσιών 15, ΑΕΖ 13, Αχ./Ονήσιλος 5.