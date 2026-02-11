ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο κλειστού ο Μίλαν Τράικοβιτς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο κλειστού ο Μίλαν Τράικοβιτς!

Ο Μίλαν Τράικοβιτς έγινε ο πρώτος αθλητής της Κύπρου, ο οποίος εξασφαλίζει την πρόκρισή του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2026, στο Τόρουν της Πολωνίας.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο το 2019 και αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη, αγωνίστηκε στο «χρυσό» μίτινγκ κλειστού στίβου, στη γενέτειρά του Σερβία και στο Βελιγράδι, τερματίζοντας 6ος στον τελικό των 60μ. με εμπόδια, με 7.64.

Το όριο απευθείας πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κλειστού είναι 7.65.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Αξίζουν πολλά παραπάνω…»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Θα μπορούσε να αρχίσω να κλαίω, αλλά όχι. Με όσα έχω θα συνεχίσω…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα έγιναν για να έρθει η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο κλειστού ο Μίλαν Τράικοβιτς!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ ήρθε... με συνθήματα κατά του Πρόδρομου Πετρίδη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Mε μπόλικο άγχος στα ημιτελικά ο ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Χριστοδούλου: «Και μόνο η παρουσία μας στους "8" είναι μεγάλη επιτυχία»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Θελάδες: «Είχαμε μία καλή εμφάνιση, νίκη με ΑΕΛ για να επανέλθουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξανά στον τελικό ο ηρωικός ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η άνετη πρόκριση της Πάφου στην «Αρένα»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πρόκριση άνευ ιδρώτα για την Πάφος FC

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Eίναι κι αυτό μια δήλωση δυσαρέσκειας στον ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Με Τομάς προβάδισμα.. με Τομάς ισοφάριση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ποταμίτης: «Δεν βρισκόμαστε στο παρά πέντε αλλά στο συν πέντε, εγκληματική διαχείριση του ποδοσφαιρικού την τελευταία δεκαετία»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάγκο και μετά εκτός αποστολής, πριν από την ποινή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη