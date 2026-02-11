Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο κλειστού ο Μίλαν Τράικοβιτς!

Ο Μίλαν Τράικοβιτς έγινε ο πρώτος αθλητής της Κύπρου, ο οποίος εξασφαλίζει την πρόκρισή του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2026, στο Τόρουν της Πολωνίας.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο το 2019 και αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη, αγωνίστηκε στο «χρυσό» μίτινγκ κλειστού στίβου, στη γενέτειρά του Σερβία και στο Βελιγράδι, τερματίζοντας 6ος στον τελικό των 60μ. με εμπόδια, με 7.64.

Το όριο απευθείας πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κλειστού είναι 7.65.