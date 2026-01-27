Τα μηνύματα των ομάδων μας για την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η είδηση που συγκλόνισε το Πανελλήνιο, δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες και τις δικές μας ομάδες
Με ανακοινώσεις και αναρτήσεις, οι ομάδες μας αναφέρονται στο τραγικό δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.
Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους καθ’ οδόν για να στηρίξουν την ομάδα τους.— Olympiakos Nicosia FC (@OlympiakosNic) January 27, 2026
Στεκόμαστε με σεβασμό και αλληλεγγύη στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ. 🕊️ pic.twitter.com/BJVuVw804t
Ο Απόλλωνας Λεμεσού εκφράζει τη βαθιά οδύνη του και απευθύνει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, κατά τη μετάβασή τους στη Γαλλία για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα— Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) January 27, 2026