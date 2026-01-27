ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα μηνύματα των ομάδων μας για την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Δημοσιευτηκε:

Τα μηνύματα των ομάδων μας για την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Η είδηση που συγκλόνισε το Πανελλήνιο, δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες και τις δικές μας ομάδες

Με ανακοινώσεις και αναρτήσεις, οι ομάδες μας αναφέρονται στο τραγικό δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

