Η παφιακή ομάδα πριν από τη διακοπή για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας είχε επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, με τρίποντο επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου εντός έδρας (4-2), δίνοντας τέλος σε ένα σερί τριών συνεχόμενων ισοπαλιών, και σήμερα θέλει να επιστρέψει και στις εκτός έδρας νίκες.

Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο είχε ξεφύγει νικηφόρα στις πρώτες εξόδους της σεζόν κόντρα σε Καρμιώτισσα (0-3), ΑΕΚ (0-1) και Ανόρθωση (1-3), όμως στη συνέχεια δεν πήρε νίκες απέναντι σε Νέα Σαλαμίνα (0-0) και Απόλλωνα (2-2). Μετά το πέρασμα από τη Λάρνακα για την Πάφος FC θα ακολουθήσει ευρωπαϊκός αγώνας, στο στάδιο «Αλφαμέγα», με τη Μίντιλαντ, την ερχόμενη Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου.

Από εκεί και πέρα, μέχρι το τέλος του χρόνου το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλους δύο ευρωπαϊκούς αγώνες και πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση της προσπάθειάς της στη League Phase του Conference League θα παίξει επίσης με τις Μιάλμπι (10/12, εκτός) και Χαρτς (17/12, εντός), ενώ στο πρωτάθλημα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Άρη (29/11, εντός), Ομόνοια (03/12, εκτός), Krasava E.N.Y. (06/12, εντός), Καρμιώτισσα (14/12, εντός) και Ολυμπιακό (21/12, εκτός).