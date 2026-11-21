Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στη Βραζιλία, όταν ένας ποδοσφαιριστής έχασε το... περουκίνι του, στην προσπάθειά του να πάρει μια κεφαλιά.

Συγκεκριμένα, ο Εντουάρντο «Ντούντου» Ρόσα, ο οποίος αγωνίζεται στην Ντιβινέια, στο 85ο λεπτό προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα με το κεφάλι, καθώς όπως παραδέχθηκε μετέπειτα, ήθελε να βοηθήσει την ομάδα του ενώ το σκορ ήταν στο 1-1 κόντρα στην Αρόιο. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή του επιφύλασσε μια απρόσμενη έκπληξη.

Μόλις ακούμπησε την μπάλα με το κεφάλι, το περουκίνι του ξεκόλλησε και έπεσε στο χορτάρι. Το περιστατικό αυτό έκανε τους πάντες στο γήπεδο να ξεσπάσουν σε γέλια, ακόμα και όσους γνώριζαν ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής φορούσε πρόσθετα μαλλιά.

Ο ίδιος πάντως, δεν έχασε το χιούμορ του. Μάζεψε το περουκίνι του από το χορτάρι και συνέχισε να αγωνίζεται, ενώ έπειτα άρχισε να το κουνάει μπροστά στον κόσμο! Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήρθε όμως προς τα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν προσπαθούσε να το στερεώσει στο κεφάλι του, αλλά δεν το κατάφερε. Έτσι, σε ορισμένες φάσεις αναγκάστηκε να το κρατάει στο χέρι.

Μάλιστα, ο Ρόσα αποκάλυψε ότι το λάθος έγινε και απο δική του απροσεξία, καθώς δεν είχε χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα προϊόντα για να στερεώσει το περουκίνι του. Η κόλλα που επέλεξε δεν άντεξε τον ιδρώτα, με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει την ώρα του αγώνα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «Ντούντου» μίλησε στην «L’Équipe» και εξήγησε ότι προτίμησε να αντιμετωπίσει το περιστατικό με γέλιο, καθώς δεν θεωρεί ότι θα έπρεπε να ντρέπεται για την επιλογή του. Άλλωστε, δεν κρύβει από κανέναν ότι φοράει περουκίνι και συζητά για αυτό με φυσικότητα ακόμα και στα αποδυτήρια.

Η πορεία του «Ντούντου» στο ποδόσφαιρο

Η σχέση του με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από μικρή ηλικία, καθώς είχε αγωνιστεί στις ακαδημίες της Αβάι, ομάδας που βρίσκεται στη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία της Βραζιλίας.

Ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο όμως, άλλαξε τα σχέδιά του. Επειδή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει το ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό επίπεδο, αναζήτησε δουλειά και έγινε... κουρέας. Παράλληλα, συνέχισε να παίζει σε τοπικές ομάδες της πόλης του.

Σήμερα, στα 38 του χρόνια, εργάζεται πια ως κουρέας και τοποθετεί... πρόσθετα μαλλιά σε πελάτες. Μάλιστα, χρησιμοποιεί και ο ίδιος τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς άρχισε από τα 27 να χάνει τα μαλλιά του. Όπως εξήγησε, μπορεί κανείς να έχει μια απολύτως φυσιολογική ζωή φορώντας περουκίνι, να αθλείται, να κολυμπάει στη θάλασσα, να παίζει ποδόσφαιρο ή ακόμη να κάνει και ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

«Έσπασα κάποια ταμπού...»

Ο Βραζιλιάνος δεν θέλει να αντιμετωπίζει την απώλεια των μαλλιών ως κάτι για τι οποίο θα πρέπει να ντρέπεται. Θεωρεί ότι το σημαντικό είναι να αισθάνεται κανείς καλά με τον εαυτό του και να μην επηρεάζεται από τα σχόλια των άλλων.

Το... απρόοπτο περιστατικό πάντως, είχε και μια θετική πλευρά. Ο «Ντούντου» απέκτησε 509 νέους ακόλουθους στα social media, μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, ενώ δέχθηκε πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν αν μπορεί κάποιος να παίζει ποδόσφαιρο φορώντας περουκίνι.

«Νιώθω ότι σπάμε κάποια ταμπού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και μια αποτυχημένη κεφαλιά μπορεί να σε κάνει διάσημο.

athletiko.gr